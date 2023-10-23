أصغر داعم للقضية الفلسطينية يخطف أنظار العالم (فيديو)

خطف أحد الأطفال، 3 سنوات، أنظار العالم الذي ظهر في أحد الفيديوهات على مواقع التواصل يعلن تضامنه مع غزة، رافضًا العدوان الصهيوني الغاشم على أرضه، حتى أطلق عليه أصغر داعم للقضية الفلسطينية.

أصغر داعم للقضية الفلسطينية

وخطف الطفل أفئدة رواد مواقع التواصل بعد أن ظهر في فيديو حقق ملايين المشاهدات، والذي بدأ فيه بآيات قرآنية من سورة النصر، ولم يكتف بقراءة آيات الذكر الحكيم، بل اختتم الفيديو الخاص به بالإشارة بعلامة النصر.

بعدها انهالت العديد من التعليقات التي أشادت بالطفل، موجهة الشكر لوالديه على حُسن التربية بجعله جزءًا من القضية، ليطيّر الجميع في الوطن العربي الفيديو الذي ظهر فيه ليتوق رواد مواقع التواصل إلى معرفة قصته ومَن يكون ومن أي بلد في فلسطين بعد أن خطف أنظارهم، ولمعرفة كل ذلك اضغط هنا:

https://youtu.be/UK2M2X35z7Y