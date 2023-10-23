الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفلة مصرية: "أرض فلسطين حق غير مشروع لإسرائيل.. وبكرة مصر تحررها" (فيديو)

طفلة تدعم القضية
طفلة تدعم القضية الفلسطينية

قالت الطفلة بهية، بالصف الرابع الإبتدائي، إنه ليس من حق إسرائيل أخذ الأرض الفلسطينية وهي في الأساس أرض فلسطينية وأهلها يدافعون عنها، وأعلنت عن تضامنها مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني.

 

وأضافت أنها تتابع الأخبار والتي اكتشفت من خلالها أن معظم الضحايا من الأطفال الأبرياء من عمرها وأصغر منها، وهو الأمر الذي أثار تعاطفها بشكل كبير خاصة وأنهم أطفال لا ذنب لهم.

 

ووجهت رسالة لشعب فلسطين قائلة "بكرة مصر تحارب إسرائيل عشانكم وتحرر أرضكم وتمشي العدوان وترجع ليكم أرضكم من جديد".

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سوهاجي: "إحنا مع الريس السيسي في أي قرار لنُصرة فلسطين" (فيديو)

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سفير فلسطين بالقاهرة: بيان الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام لخص الموقف العربى

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

وعلق الطفل علي على ما يحدث في غزة قائلا:"أنا لو مكان الفلسطينيين كنت ضربت العدوان الصهيوني بصاروخ أرض جو.

 

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

 

https://www.youtube.com/shorts/BpHay8dMouU

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

 

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

 

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر"

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