الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سوهاجي: "إحنا مع الريس السيسي في أي قرار لنُصرة فلسطين" (فيديو)

جريدة الدستور

قال أحد المواطنين إنه يدعم الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال، مؤكدا دعمه لقرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

أضاف المواطن السوهاجي أنه يرفض التهجير:"إخواتنا وحبايبنا فوق راسنا، بس ميسبوش أرضهم، وبنقول للريس السيسي خش وحارب والشعب المصري كله معاك".

واختتم حديثه قائلاً: "الأرض والعرض لأ، وما يفعله الاحتلال من أفعال إجرامية في حق الفلسطينين أمر غير مقبول".

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

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مواطن: ندعم كل قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

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لدعم غزة| مواطن: خد قرارك يا ريس و100 مليون مصرى وراك

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء تصفية القضية الفلسطينية ينهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر"

الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهيونى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التهجير

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