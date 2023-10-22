الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لدعم غزة| مواطن: خد قرارك يا ريس و100 مليون مصرى وراك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبدى عدد كبير من المواطنين إعجابهم بقرارات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية خاصة في ملف القضية الفلسطينية التي أصبحت حديث الشارع المصري والعربي.

وقال مواطنون إن الرئيس السيسي يبذل قصاى جهده من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفع الضغط عن كاهل المواطنين في غزة الذين يعانون منذ أيام من غارات الحرب والقتل.

وطالب أحد المواطنين خلال حديثه، لـ“الدستور”  الرئيس السيسي بأن يتخذ القرارات التي يراها سديدة في شأن القضية الفلسطينية: "خد قرارات يا ريس وإحنا وراك 100 مليون، واقفين في ضهرك بندعمك".

وتابع أن الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من تدني الأوضاع الصحية والمعيشة وتهالك المستشفيات بسبب القصف العشوائي من قبل الاحتلال، مؤكدًا دعمه للرئيس السيسي في جميع قرارته التي تخص الحرب القائمة في غزة، والإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني في القطاع.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي فلسطين غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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