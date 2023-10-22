الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: ندعم كافة قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

"كلنا ورا فلسطين وشعبها".. هكذا بدأ "كريم أحمد" حديثه لـ"الدستور"، والذي أوضح فيه أنه يدعم بشكل كامل كافة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق يعاني من غدر الاحتلال الإسرائيلي ولذلك لابد من مساندته.

الرئيس يدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن الشعب المصري يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمه، لأننا لن نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام صور جثث الأطفال بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

ويضيف: "كلنا مع الرئيس ونؤيد قراراته ولو قالنا يلا دلوقتي هنحارب كلنا معا.. واحنا على استعداد أننا نموت.. مش هنقدر نشوف أخواتنا كل يوم في شهداء جدد".

 

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

وكان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولى، خلال قمة القاهرة للسلام، التى عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسى، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنسانى فى غزة آخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

 

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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