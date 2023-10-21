مواطنون: إسرائيل تُدرك أن الصدام مع المصريين هو الطريق إلى الهلاك (فيديو)

أعرب عدد من المواطنين عن رفضهم لمساعي الاحتلال لإخلاء قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين بحجج واهية وخبيثة الغرض منها تصفية القضية.

وقال أحد المواطنين إنه لا يتأخر إذا مسّ الأعداء يسيادة الوطن أو أراضيه ومستعد لبذل نفسه من أجل نصرة أهلنا وأشقائنا في فلسطين ولابد للاحتلال أن يراجع نفسه لانه ذاق الويل من مصر في حرب أكتوبر 1973 ويعي جيدا أن الصدام مع المصريين هو الطريق إلى الهلاك.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وجهزت الدولة المصرية خلال وقت وجيز وأعادت إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم السبت، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل”، في تصريح خاص لـ “القاهرة الإخبارية”، إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.