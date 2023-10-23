الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قلوبنا مع غزة.. أميرة أديب تشارك فى حملات الهلال الأحمر لدعم فلسطين (فيديو)

أميرة أديب
أميرة أديب

حرصت الفنانة الشابة أميرة أديب على المشاركة فى حملة الهلال الأحمر المصري والتبرع لأهالي غزة، وإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محملة على مجموعة من الشاحنات كمرحلة ثانية، حيث تم تسليم المرحلة الأولى في 7 أكتوبر الجاري، كما تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على الاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

أميرة أديب فى زيارة الهلال الأحمر لمساندة أهالي غزة 

وأكدت أميرة على أهمية المشاركة بكل الطرق لدعم الأهالي الفلسطينيين فى هذه المرحلة الحرجة، وشاركت أميرة جمهورها التوعية للمشاركة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

واجب علينا توعية الجميع بمدى أهمية القضية الفلسطينية والوقوف ودعم أهالى غزة

وعلقت أميرة قائلة: "أهلًا أنا أميرة أديب، أنا بدعم حملة قلوبنا مع غزة، أنا النهاردة فى الهلال الأحمر بتطوع بالتعبئة بتاعت الحاجات اللى هتروح لإخواتنا فى فلسطين إن شاء الله النهاردة أو بكرة، ومن هنا أحب أوجه رسالة سريعة إننا ممكن نشارك ونتبرع بأي طريقة ونيجي نتطوع بنفسنا، وفى كذا حاجة ممكن تتعمل وندعم إخواتنا فى فلسطين كعرب، وتوعية الجميع بمدى أهمية القضية الفلسطينية والوقوف ودعم أهالى غزة بكل الطرق.. لازم كلنا نتبرع.. شكرًا جدًا".

فتح معبر رفح البري

وكانت قد بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في عبور معبر رفح إلى الجانب الفلسطينى، صباح أمس الأول السبت، وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات، لدعم شعب غزة، والوقوف بجانبهم بكل الطرق لحل القضية الفلسطينية.

أميرة أديب الفنانة الشابة أميرة أديب دعم القضية الفلسطينية حملة قلوبنا مع غزة الهلال الأحمر

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