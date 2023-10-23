الهلال الأحمر: دخول 35 شاحنة و600 طن من المساعدات إلى غزة

قال دكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بإرسال المساعدات الإنسانية وتجهيزها إلى قطاع غزة، باعتبار الهلال الأحمر الذراع الإنسانية للدولة المصرية، خاصة أن مصر اضطلعت بدور كبير في الحرب على غزة.

وأضاف الناظر خلال مؤتمر صحفي أنه يتم تنفيذ ذلك على ثلاث مراحل كانت الأولى في اليوم الثاني لاندلاع العدوان يوم 8 أكتوبر، ومتابعة من خلال غرفة العمليات وبدأت المرحلة الثانية بسلسلة من التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والفاعلين ومختلف الشركاء لتوحيد الجهود وتجهيز الاحتياجات.

وأوضح أنه تمت حماية العاملين في العمل الإنساني، حيث تخللت المراحل التنسيقات الدولية بوصول طائرات وشاحنات محملة بالمواد الإغاثية وتجهيز مجموعة كبيرة من المخازن لاستيعاب المساعدات، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة يتم على مدار الساعة استقبال وتجهيز المساعدات وفقًا لاحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني، وحشد المتطوعين، وتوحيد جهود المنظمات المعنية، ووضع استراتيجية للتحرك، مؤكدًا أنه تم دخول ٣٥ شاحنة و٦٠٠ طن من المساعدات حتى الآن إلى غزة بالتنسيق مع جميع الفاعلين.

بدأت قبل قليل وقائع مؤتمر جمعية الهلال الأحمر المصري، لاستعراض ما تم بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في أعقاب المباحثات التي تتم حاليًا مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ومدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري بمدينة نصر.

يأتى ذلك فيما تم تجهيز آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تم تجهيز جزء كبير منها داخل مصر، سواء من قبل مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى استقبال المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم في مطار العريش والمخصص لاستقبال جميع المساعدات الإنسانية من خارج مصر.