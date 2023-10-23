الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات لقطاع غزة

سلم الهلال الأحمر المصري إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني معونات إغاثية لقطاع غزة كمرحلة ثالثة.

وقال الهلال الأحمر المصري في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية طبية وإغاثية بناء على الاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة.

وأشارت إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري.

وتضمنت الجولة زيارة أحد المخازن التى يتم بها تجهيز المساعدات ونقلها عبر الجسر البري إلى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.