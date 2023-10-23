"الهلال الأحمر": استمرار وصول المساعدات الإغاثية العربية والدولية لإدخالها لقطاع غزة

أكد الدكتور رائد عبدالناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، استمرار وصول المساعدات الإغاثية العربية والدولية إضافة إلى التبرعات المحلية للمنظمة لتوصيلها إلى قطاع غزة.

وقال "عبدالناصر" في مداخلة لبرنامج “صباح الخير يا مصر"، إن أبرز الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية هي تونس والإمارات وباكستان والهند والجزائر وباكستان وروسيا وفنزويلا ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي، ويشارك الهلال الأحمر بمساعدات بلغت نحو 90 شاحنة من مختلف المحافظات والدول.

المساعدات التي تتوافد من الدول العربية والأوروبية

وأضاف أن هناك تكاتفا كبيرا لإيصال المساعدات التي تتوافد من الدول العربية والأوروبية، وأيضا من داخل مصر هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تشارك في إيصال المساعدات عن طريق الهلال الأحمر، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي كان مطلبه الأساسي هو الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص فيها، وهي ما تضمنته العشرين شاحنة الأولى التي تم إدخالها، إضافة إلى حليب الأطفال والمواد الغذائية.

فرق الهلال الأحمر مستعدة لاستقبال المساعدات على مدار الساعة

وأوضح أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة بحكمة ورؤية، والهلال الأحمر هو أحد أذرع الدولة الرئيسية التي تعتمد عليها في مواجهة الأزمات والكوارث، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات واستنفار لجميع فرق الهلال الأحمر لاستقبال المساعدات، وهناك عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات مصطفة على امتداد الطريق المؤدي من العريش إلى الشيخ زويد وصولا إلى رفح لحين فتح المعبر، ويتم التنسيق من قبل القيادة السياسية لإدخال عدد من الشاحنات.