الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الهلال الأحمر: 15 شاحنة مساعدات ستدخل غزة من معبر رفح بعد قليل

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمد الفتياني، اليوم الإثنين، إنه تم استلام 20 شاحنة عبر معبر رفح المصري، بينها 6 شاحنات أدوية والباقي للأغذية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات صحفية، أن هناك 15 شاحنة جديدة من المساعدات الغذائية ستعبر بعد قليل معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأشار "الفتياني"، في تصريحاته الصحفية، إلى أن قطاع غزة يحتاج كميات أكبر من المساعدات الإنسانية وفتح ممرات جديدة لإدخالها فورًا.

وعلى جانب آخر، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، دخول 14 شاحنة أخرى تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، قال جريفيث: "بصيص أمل صغير آخر لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم بحاجة إلى المزيد، أكثر من ذلك بكثير".

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