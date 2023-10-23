الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة بفضل الجهود المصرية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الدكتور رائد عبدالناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنه منذ بداية الأزمة في القطاع تتعامل الدولة المصرية مع الموقف بحكمة ورؤية واضحة، موضحًا أن "الهلال الأحمر المصري" إحدى أذرع الدولة الرئيسية التي تعتمد عليها في الأزمات والكوارث.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى،: "كانت هناك غرفة عمليات مشكلة من قبل الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، مع مجلس الإدارة من أجل استقبال المساعدات، علاوة على أن هناك اصطفافًا كاملًا لشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية على امتداد الطريق المؤدي إلى معبر رفح، لحين فتحه"، مبينًا أنه كلما يجرى التنسيق بين القيادة السياسية المصرية والجانب الآخر يجرى إدخال عدد من الشاحنات.

وأكد أن هذا الاصطفاف لا ينضب بسبب المساعدات المقدمة من الدولة المصرية أو التي تأتي من الدول الخارجية، مشيرًا إلى أنه بالأمس وبعد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات، ظل العمل حتى فجر اليوم، لاستقبال وتفريغ الطائرات من الهند، وباكستان، وماليزيا، والجزائر.

الدول الأكثر مشاركة

وعن قائمة الدول الأكثر مشاركة في إرسال مساعداتها إلى قطاع غزة، أوضح: "تونس، الجزائر، الإمارات، روسيا، الهند، وباكستان، تركيا، وفنزويلا، وغيرها من الدول المشاركة في عملية المساعدات، وما زالت في توافد مستمر".

وتابع: "بفضل جهود القيادة السياسية المصرية وإدارتها للأزمة في فلسطين بشكل قوي عبرت نحو 20 شاحنة من المساعدات، بعدما كان الحديث عن عبور شاحنتين فقط".

وواصل: "القيادة المصرية تمارس عملية الضغط من أجل مد المساعدات لقطاع غزة، لأن مصر تولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وتسعى لحلها"، لافتًا إلى أن فريق المتطوعين من "الهلال الأحمر"، و"التحالف الوطني" و"حياة كريمة" بذل مجهودًا كبيرًا في تجميع وتجهيز المواد الإغاثية لفلسطين.
 

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