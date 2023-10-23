الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لصاحب سوبر ماركت بالخانكة لإتجاره بالهيروين وحيازة أسلحة نارية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى على خلف محمد، وعزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لصاحب سوبر ماركت لاتهامه بالاتجار بالهيروين وحيازة أسلحة نارية "بندقية ألية، وفرد خرطوش" وذخائر.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 415 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أشرف م ع"، 36 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، مقيم بالخانكة، حاز وأحرز جوهرا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال الغير مصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية ألية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إجرازها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" بدون ترخيص، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة المار ذكرها، كما قاوم بالعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والقوة المرافقة له، بأن أشهر في وجههم السلاح الناري موضوع الأتهام الثاني وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته، إلا أنه لم يبلغ مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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