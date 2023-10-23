الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضحية عضة كلب.. الحبس 3 سنوات مع الشغل لزوج مذيعة في "قتل مدير بنك"

حبس
حبس

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، بمعاقبة زوج مذيعة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومديرة منزلها سنتين، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

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كلبه تسبب في وفاة مدير بنك.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة لـ25 سبتمبر

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11 سبتمبر.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

كانت استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي قالت في شهادتها إنها نقلت زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه وتوفي.

 

الحبس 3 سنوات زوج مذيعة ضحية عضة كلب مصرع مدير بنك حكمة جنح الشيخ زايد

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