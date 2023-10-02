الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بوفاة مدير بنك بالشيخ زايد لـ16 أكتوبر

متهم
متهم

أجلت، منذ قليل، محكمة جنح الشيخ زايد  محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 لجلسة 16 أكتوبر للاطلاع.

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لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة في مصرع مدير بنك عقره كلب

 تفاصيل ضبط المتهمين فى وفاة مدير بنك بالشيخ زايد 

كانت استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، التى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

محكمة جنح الشيخ الشيخ زايد مدير بنك مدينة الشيخ زايد النيابة العامة

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