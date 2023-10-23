محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية ومستشفى أشمون الجديدة

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع الروضة بأشمون، في إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بحضور نائبه محمد موسى، والمحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اخالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

واطمئن المحافظ على توافر السلع الغذائية التى تشملها المبادرة واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها، موجها وكيل وزارة التموين بحصر المنتجات الأكثر طلبا بين المواطنين لتوريدها إلى المنفذ بكميات وفيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وكذا الإعلان عن أسعار المنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، مؤكدًا أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به ومدى الالتزام بتطبيق التوجيهات الصادرة، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مستوى المحافظة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد موقع مستشفى أشمون الجديدة

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية موقع مستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه، بحضور الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى للمستشفى وتابع أعمال فرد طبقة الإحلال الثانية بالموقع تمهيدا لصب الخرسانة العادية، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل زيارة ميدانية للمستشفى مرة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذى والعمل على إزالة أى معوقات من شأنها تعطيل سير العمل وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والإرتقاء بالقطاع الصحى، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج شارع الثورة ضمن خطة التشجير كونه مدخل حيوى للمستشفى وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا للمنطقة.

وأكد محافظ المنوفية أن مستشفى أشمون الجديدة تعد صرحًا طبيًا تفتخر به المحافظة كونه إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.