الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية ومستشفى أشمون الجديدة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع الروضة بأشمون، في إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بحضور نائبه محمد موسى، والمحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اخالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

واطمئن المحافظ على توافر السلع الغذائية التى تشملها المبادرة واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها، موجها وكيل وزارة التموين بحصر المنتجات الأكثر طلبا بين المواطنين لتوريدها إلى المنفذ بكميات وفيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وكذا الإعلان عن أسعار المنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، مؤكدًا أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به ومدى الالتزام بتطبيق التوجيهات الصادرة، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مستوى المحافظة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد موقع مستشفى أشمون الجديدة

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية موقع مستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه، بحضور الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى للمستشفى وتابع أعمال فرد طبقة الإحلال الثانية بالموقع تمهيدا لصب الخرسانة العادية، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل زيارة ميدانية للمستشفى مرة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذى والعمل على إزالة أى معوقات من شأنها تعطيل سير العمل وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والإرتقاء بالقطاع الصحى، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج شارع الثورة ضمن خطة التشجير كونه مدخل حيوى للمستشفى وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا للمنطقة.

وأكد محافظ المنوفية أن مستشفى أشمون الجديدة تعد صرحًا طبيًا تفتخر به المحافظة كونه إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

محافظ المنوفية مستشفى أشمون الجديدة محافظة المنوفية منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة جولة ميدانية بأشمون

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في أشمون

محافظ المنوفية يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جامعة المنوفية تدشن حملة "المرأة صانعة السلام.. بلدى أمانة"

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنساني الأروع

علي سعدة

نظره علي الاحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى