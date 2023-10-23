"إكسترا نيوز": تواجد سيارات إسعاف مصرية قرب معبر رفح للتعامل مع أي طوارئ

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترانيوز"، تواجد سيارات إسعاف مصرية قرب معبر رفح للتعامل مع أي أحداث طارئة علي خلفية التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استعدادت لإدخال عدد من سيارات المساعدات بعدد كبير حيث يمثل نقطة تحول في المنظومة الصحية الفلسطينية المنهار في الجانب الآخر، وعلى خلفية احتياج القطاع للمستلزمات الصحية.

كما استعراض إمكانيات السيارات الإسعاف حيث تمتلك أحدث الأجهزة والمعدات، لإنقاذ المريض ومنها جهاز التنفس والصدمات للحالات الإنعاش في حالة توقف عضلة القلب.

جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم غزة

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".