تعرف على توصيات ورشة القراءة والكتابة بالتربية والتعليم

أعلن الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، أبرز التوصيات التي جاءت بورشة العمل لتقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس.

وجاءت أبرز التوصيات بورشة العمل المنعقدة الآن وسط تواجد العديد من خبراء التعليم لتقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس كالآتي:

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- تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين متعددة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.

- لابد أن تدرس اللجنة جميع التجارب والجلسات لتحقيق النتائج.

- دراسة أدوات التقييم المختلفة كأدوات تشخيصية بمدى ضعف وحجم اللغة العربية واختبار أنسب الأدوات من حيث التطبيق.

- اعداد تجريب هذه الأدوات بداية من الفصل الدراسي الثاني بالاشتراك مع مركز القومي للامتحانات.

- العام الدراسي القادم بعد اختبار هذه التجارب هذه الادوات تسمى إجراءات وبرامج مناسبة.

- عمل اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف، مع تدريب المعلمين على هذا التطبيق.

- ثم بعد ذلك نحصل على الاختبار المسحي لتكون كاشفة لمعرفة خلل القراءة والكتابة بين الطلاب، والنتائج ستكون على مستوى للمديريات.

- تطبيق هذه الادوات من خلال البرامج بكافة انواعها مثل البرنامج الاثرائية واتخاذ قرار استخدام اللغة الفصحى في المدارس.

وكانت قد شهدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت عنوان "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل" بالتعاون مع البنك الدولي، عدد من المحاور والجلسات والمناقشات.

واستعرضت ورشة العمل عدة جلسات ومناقشات حول تعزيز مهارات القراءة والكتابة، تضمنت محور "بناء الجسور من اللغة العربية العامية إلى اللغة العربية الفصحى الحديثة" والذي عقدت في إطاره جلسة نقاشية حول استخدام السمات والمفردات المشتركة للغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية.