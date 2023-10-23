الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الإسكندرية تناقش القواعد المنظمة لمنح الدرجات العلمية

مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا والبحوث

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث، بـ جامعة الإسكندرية المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، القواعد المُنظمة للجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الإسكندرية.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق المجلس على منح الدرجة لعدد من رسائل والماجستير والدكتوراه. 

ووجَّه الدكتور هشام سعيد، بتعميم المبادرة المصرية اليابانية للتعليم  “فصل دراسي، أو عام أكاديمي” على وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

مشروع تنمية الموارد البشرية

وأشار "سعيد"، إلى أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عن مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي الصحة والتعليم (EJEP- HRDP) لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بكل من قطاعي الصحة والتعليم للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيست لندن university of east London، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Nanjing agriculture university.

مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية رسائل الماجستير والدكتوراه الدراسات العليا تنمية الموارد البشرية

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