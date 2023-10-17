الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية وأمين صندوق تطوير التعليم يوقعان بروتوكول تعاون

توقيع اتفاقية تعاون
توقيع اتفاقية تعاون

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول التعاون بين الجانبين لتنسيق الجهود فيما يتعلق بتقديم الاستشارات الهندسية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة المصرية التكنولوجية، وإنتداب الخبراء من جامعة الإسكندرية.

شهد توقيع البروتوكول؛ الدكتور سعيد علام القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز عمارة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ووفد من صندوق تطوير التعليم.

تحقيق أولويات خطة التنمية المستدامة

وأكد الدكتور "قنصوه"، عقب توقيع البروتوكول حرص الجامعة، على التعاون مع صندوق تطوير التعليم بما يحقق أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) وتقديم نموذج للتعاون بين الجانبين يسهم في تقديم خريجيين على أعلى مستوى لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الجامعة من خلال هذا البروتوكول ستقوم بتقديم الاستشارات الهندسية لمبانى ومنشآت الجامعة المصرية التكنولوجية وذلك من خلال المركز الهندسى جامعة الإسكندرية، وتقديم مجموعة من الحقائب التدريبية الملائمة والمعتمدة محليًا ودوليًا لرفع كفاءة المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة مصر التكنولوجية من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد الحيوي، إلى دور الصندوق كحاضنة لإنشاء مشروعات ونماذج تعليمية مبتكرة فى قطاعات التعليم المختلفة بما فى ذلك التعليم العام والعالي والفنى والتدريب المهني، لافتًا إلى حرص الصندوق على الإستفادة من جامعة الإسكندرية بما لديها من إمكانيات علمية وبشرية وفنية لاستكمال احتياجات الجامعة المصرية التكنولوجية، وبناء قدرات منتسبيها لتحسين جودة العملية التعليمية المقدمة.

جامعة الإسكندرية صندوق تطوير التعليم بروتوكول التعاون الاستشارات الهندسية مجلس الوزراء

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