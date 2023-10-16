الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس شؤون التعليم بجامعة الإسكندرية يستعرض الخطة الزمنية للعام الحالي

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، خلال انعقاده صباح اليوم برئاسة الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخطة الزمنية لسير الدراسة للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات خلال الفصل الدراسي الأول والذى بدأ في 30 سبتمبر الماضي ويستمر إلى 4 يناير 2024.

وأوضح المجلس، أن إجازة الفصل الدراسى الأول  تكون خلال الفترة من 27 يناير 2024 وحتى 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى 30 مايو 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك طبقًا للتفصيلات الواردة فى مقترح التقويم التقريبي السنوى الوارد من المجلس الأعلى للجامعات.

تحديث أجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس
 

وأكد الدكتور على عبد المحسن، على وكلاء الكليات بضرورة الالتزام بتوجيهات تطوير معاملها حيث يعد هذا العام الجامعى عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي والتكنولوجي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية.

كما وافق المجلس على اقتراح تقدم كلية التربية للطفولة المبكرة للاعتماد البرامجي لبرنامج "إعداد أخصائي التدخل المبكر فى مجال التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة".

الخطة الزمنية لأعمال القياس والتقويم

وشهد المجلس عرض تقديمي من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية تناول الخطة الزمنية لأعمال القياس والتقويم بالمركز خلال العام الدراسي الحالي الذى يتضمن اعداد خطة التدريب بكل كلية التى تشمل التقويم التكوينى، جدول المواصفات المقياس المتدرج، سياسات الشفوي والعملي وبداية مشروع مؤشرات تقويم الإرشاد الأكاديمي بكليات الجامعة الذى يتضمن مشروعات تقويم الإرشاد الأكاديمي بكليات الجامعة، بنوك الأسئلة لجامعة الإسكندرية،الحوكمة الأكاديمية.

مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية الخطة الزمنية المجلس الأعلى للجامعات العام الدراسي الحالي

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