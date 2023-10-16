الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الفن ونصر أكتوبر المجيد".. ورش فنية بـ"تربية نوعية الإسكندرية"

ورش فنية لنصر اكتوبر
ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية

نظمت كلية التربية النوعية بـجامعة الإسكندرية مجموعة من الورش الفنية تحت عنوان "الفن ونصر اكتوبر المجيد.. 50عامًا من العزة"، فى إطار احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

 شاركت في الورش الدكتورة نجدة ماضي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وباحثين مرحلة الدكتوراة وخريجي قسم التربية الفنية ومجموعة من طلاب كليات جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة نجدة ماضي، في بيان اليوم، إلى أن هدف هذه الورش هو غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوس طلابنا من خلال سرد قصص وبطولات الجيش المصرى في حرب أكتوبر  وعرضها في شكل فني وخامات متنوعة.

وأوضحت أن عدد هذه الورش بلغ 8 ورش متنوعة تم من خلالها تجسيد لمشاهدات النصر سواء كان تجسيد حقيقي بخامات الطين الأحمر أو الطين الحراري وباستخدام التقنيات الحديثة كاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، كما ضمت الأعمال الفنية تصميم فساتين أطفال من زي الجيش المصري باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، واﻟﻜﻮﻻج ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﰱ تنفيذ تصميمات للحرب، وتصميمات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكولاج اليدوي، والتشكيل بالحروفيات (خط عربي).

وكان قد نظم معهد الدراسات العليا والبحوث، ندوة تثقيفية اليوم عن حرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان "نصر أكتوبر..العزة والكرامة"، ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة إحتفالًا بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ألقى الندوة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، والدكتور كيميائى محمد نور الدين أحد أبطال معركة كبريت العسكرية، والدكتور شريف قنديل الاستاذ المتفرغ بقسم علوم المواد بالمعهد وأحد أبطال حرب الاستنزاف، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد.

ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية
ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية
ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية
ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية
ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية
ورش فنية لنصر اكتوبر بكلية التربية النوعية
الفن ونصر اكتوبر المجيد جامعة الإسكندرية كلية التربية النوعية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بطولات الجيش المصري

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