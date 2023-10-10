"طب الإسكندرية" تنظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية، أمس الإثنين، حفل تكريم أبطال حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبى لهذه الذكرى العظيمة، وعقدت تحت عنوان " الجندى المصرى خير أجناد الأرض"، شارك فيها اللواء علمى كامل بطل معركة أبو عطوة، والدكتور محمد نور بطل معركة كبريت، واللواء محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ، والدكتور إبراهيم عبد الله، وهنيدى مهدى أبو شريف من مؤسسي المجموعة 39 مجموعة الشهيد إبراهيم الرفاعى، وذلك بحضور الدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.



وفى كلمتها رحبت الدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، بأبطال حرب أكتوبر مؤكدة أنهم يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر الواعد الذي سيقود مصر لأعلى مراتب الرقي والتقدم.

كما أكد الدكتور تامر عبد الله أن جيش مصر حقق معجزة يتحدث عنها العالم حتى الآن، مشيرًا إلى الهدف من الندوة وهو تسليط الضوء على أبطال حرب أكتوبر وتعريف طلابنا وشبابنا بما قدموه من بطولات، وطالب الشباب بالاجتهاد في العمل وأخذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم.

بطولات الكتيبة 133 صاعقة في معركة الثغرة

وسرد اللواء علمى كامل بطل معركة عطوة وقائد الفصيلة الأولى من السرية الأولى من الكتيبة 133 صاعقة؛ البطولات التى قدمتها كتيبته فى معركة الثغرة، وقدم التحية للشهيد إبراهيم الرفاعى الذى استشهد فى هذه المعركة ولرجال الصاعقة المصرية ولجميع شهداء الحرب.

وأشار الدكتور محمد نور بطل معركة كبريت أنه إنضم إلى كتيبة اللواء 130 مشاة أسطول، حيث كانت هى الكتيبة الوحيدة للمشاة في الأسطول المصرى، وقد حوصرت هذه الكتيبة لمدة 134 يوم بنقطة كبريت التي شهدت أقوى المعارك العسكرية بين الجيش المصري وجيش العدو الإسرائيلي حيث كانت النقطة الباقية التى تؤكد جلاء العدو الكامل من سيناء.

وأوضح البطل هنيدى مهدى أبو شريف، أنه قام بتنفيذ 133 عملية من خلال قوات الصاعقة البحرية المجموعة 39، وقام بأسر أول أسير إسرائيلي خلال الحرب، واختتم الحفل بتكريم الدكتور تامر عبد المنعم والدكتورة إيمان يوسف أبطال حرب أكتوبر.

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