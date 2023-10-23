برلمانية: مصر تمتلك أدوات إدارة التفاوض القوي على أي طاولة حوار

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك أدوات إدارة التفاوض القوي على أي طاولة حوار، وموقفها من عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة خصوصا وفلسطين عموما، هو ضمان لحق الشعب الفلسطيني في الأرض.

وأكدت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن مصر قادرة على حماية حدودها وأرضها، وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية عبر التاريخ إنصافا وتقديرا للشعب الفلسطيني، وظهور المقاومة الشعبية على مستوى العالم من البرلمانات والنقابات والفنانين تضامنا مع دعم فلسطين، ورفضا لدعم الغرب لإسرائيل.

القضية الفلسطينية هي قضية مصرية

وأشارت النائبة سها سعيد، إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية، ووصول المساعدات الإغاثية من العالم إلى مصر ودخولها عبر معبر رفح البري يؤكد دورها، إضافة إلى استمرار وقوف التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أمام معبر رفح، وانتظار موافقات جديدة لدخول باقي المساعدات.