الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانية: مصر تمتلك أدوات إدارة التفاوض القوي على أي طاولة حوار

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك أدوات إدارة التفاوض القوي على أي طاولة حوار، وموقفها من عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة خصوصا وفلسطين عموما، هو ضمان لحق الشعب الفلسطيني في الأرض.

وأكدت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن مصر قادرة على حماية حدودها وأرضها، وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية عبر التاريخ إنصافا وتقديرا للشعب الفلسطيني، وظهور المقاومة الشعبية على مستوى العالم من البرلمانات والنقابات والفنانين تضامنا مع دعم فلسطين، ورفضا لدعم الغرب لإسرائيل.

القضية الفلسطينية هي قضية مصرية

وأشارت النائبة سها سعيد، إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية، ووصول المساعدات الإغاثية من العالم إلى مصر ودخولها عبر معبر رفح البري يؤكد دورها، إضافة إلى استمرار وقوف التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أمام معبر رفح، وانتظار موافقات جديدة لدخول باقي المساعدات. 

مصر أي طاولة حوار إدارة أدوات التفاوض القوي ادارة التفاوض القوي طاولة حوار التفاوض برلمانية

مواد متعلقة

كنيسة أو مسجد.. بيوت الله لم تسلم من قصف الاحتلال (فيديو)

مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات كويتية وعراقية لنقلها إلى غزة

يضم مركزين صحيين و16 مدرسة و7 آبار مياه.. معلومات عن مخيم جباليا

كاتبة: قمة القاهرة للسلام كشفت الوجه الآخر للإعلام الغربى فى القضية الفلسطينية

إسعاف نابلس: تجدد قصف الاحتلال على غزة وسقوط 500 شهيد

الفائزون فى مهرجان نوادى المسرح: صنعنا أعمالًا جيدة بإمكانات محدودة

سهير المرشدي وأحمد أمين وأحمد بورحيمة أبرز المكرمين بافتتاح القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

"الذكرى الأكثر سرية للرجال" و"يوم شغل" ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لمهرجان دي كاف

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات