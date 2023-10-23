مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات كويتية وعراقية لنقلها إلى غزة

استقبل مطار العريش، اليوم الإثنين، طائرتي مساعدات كويتية وعراقية لنقلها إلى غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

4 طائرات مساعدات وصلت اليوم إلى مطار العريش

وقال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية، إن 4 طائرات مساعدات وصلت اليوم إلى مطار العريش الدولي، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن إلى مطار العريش.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن منظمة الصحة العالمية سترسل طائرة مساعدات إلى قطاع غزة.

دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة

ودخلت، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وتشمل المساعدات مواد غذائية ومستلزمات طبية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".