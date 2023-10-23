الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وعوامل قبول التظلم عليها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

وفر موقع النيابة العامة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك في إطار اتجاه وزارة الداخلية المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين تسهيلا عليهم، ويستطيع الراغبون في اجراء رابط الاستعلام عن مخالفات المرور اتباع الخطوات التي تستعرضها الدستور في التقرير التالي. 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

لإجراء رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عليك زيارة موقع النيابة العامة بالضغط على الرابط التالي هنا.

، اضغط  على "خدمات نيابات المرور"، اختر "استعلامات"، اختر "مخالفات رخص المركبات"، أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة، اضغط  على "عرض المخالفات".

سيظهر لك بعد ذلك قائمة بجميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة، بما في ذلك نوع المخالفة والقيمة المستحقة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة فقط

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات والدراجات النارية بالمجان

خطوات التظلم على مخالفات المرور 

بعد إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور يمكنك التظلم على مخالفات المرور بالضغط على الرابط السابق ، ثم اضغط  على "خدمات نيابات المرور"، اختر "تظلمات"، اختر "مخالفات رخص المركبات"، أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة، اضغط  على "عرض المخالفات"، اختر المخالفة التي تريد التظلم عليها، اكتب سبب التظلم، اضغط  على "تقديم التظلم".

سيظهر لك بعد ذلك رقم قيد التظلم، والذي يجب عليك الاحتفاظ به للمتابعة، تبلغ المدة الزمنية للبت في التظلم على مخلفات المرور 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.

عوامل نجاح وقبول التظلم

وحددت النيابة العامة خدمات المرور بعد الخطوات لنجاح التظلم على مخالفات المرور فيجب أن يكون التظلم مكتوبًا باللغة العربية، وأن يتضمن التظلم سبب التظلم، وأن يتضمن التظلم رقم المخالفة التي يتم التظلم عليها، ورقم اللوحة المعدنية للسيارة، ويكون بالتظلم اسم وعنوان صاحب السيارة.

وتقدر قيمة التظلم على مخالفات المرور 100 جنيه بعد ان كانت 50 جنيها العام الماضي، ولكن استعلام مخالفات المرور  فهو مجانا لجميع المواطنين. 

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لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وكيفية التظلم عليها

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لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وكيفية التظلم عليها

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة فقط

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