الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

غزة
غزة

تتصدر آخر أخبار قطاع غزة، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات ووسائل الإعلام العالمية، حيث كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن شرارة الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حيث اشتبكت الفصائل الفلسطينية مع بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي، ودمروا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين ودبابة في كمين بالقرب من مدينة خان يونس بغزة، ما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع دون مركباتها. 

آخر أخبار قطاع غزة

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن هذه الحادثة هي واحدة من المناوشات الأولى بين الجانبين على الأرض داخل القطاع، حيث جاءت هذه الاشتباكات في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لغزو بري محتمل حيث يتصدر ذلك الأمر آخر أخبار قطاع غزة، فقد حشد أعدادًا كبيرة من القوات على الحدود وقصف القطاع المكتظ بالسكان بغارات جوية شبه مستمرة في الأسبوعين الماضيين.

المستشفيات تكتظ بالضحايا

وضمن آخر أخبار قطاع غزة، أكد مسؤولون في عدة مستشفيات في القطاع أنها اكتظوا بالضحايا، ووصف أحدهم بأنه "يوم دموي" وقام مستشفى آخر بتقليص علاجات غسيل الكلى وسط نقص الكهرباء والوقود، وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 4600 شخص استشهدوا في غزة منذ بدء الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى قبل أكثر من أسبوعين.

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وتابعت الشبكة الأمريكية، أن بعض الآباء في غزة يقومون الآن بكتابة أسماء أطفالهم على أرجلهم للمساعدة في التعرف عليهم، في حالة مقتلهم هم أو أطفالهم، حيث قام صحفي في شبكة سي إن إن من مستشفى شهداء الأقصى بتصوير طفل صغير وثلاثة أطفال استشهدوا، وأسمائهم مكتوبة باللغة العربية على ساقيهم، وشوهد الأربعة وهم مستلقون على نقالات موضوعة على الأرض في غرفة مكتظة، ولم يتضح ما إذا كان والداهم قد استشهدا أيضًا.

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وأظهرت مقاطع الفيديو أيضًا أن المستشفى يستقبل أكثر من اثنتي عشرة جثة ملفوفة في الأكفان، بينما يحاول أفراد الأسرة المكلومون التعرف عليهم.

آخر أخبار قطاع غزة.. ضغط أمريكي لوقف الغزو البري

وتعليقا على آخر أخبار قطاع غزة، وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية ضغطت على إسرائيل لتأجيل الغزو البري لمنح الفرصة للدبلوماسية والإفراج عن الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولم تقدم إسرائيل جدولا زمنيا للهجوم البري المحتمل على غزة، لكن المسؤولين العسكريين أبلغوا القوات مرارا وتكرارا أن التوغل وشيك.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها إسرائيل على أن تكون استراتيجية وواضحة بشأن أهدافها خلال أي عملية برية في غزة، محذرة من احتلال طويل الأمد، مع التركيز بشكل خاص على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

اخر اخبار قطاع غزة.. اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وأفادت الشبكة بأن خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة حذروا من أن الممارسات الإسرائيلية في غزة يمكن أن تؤدي إلى "جرائم ضد الإنسانية، كما أن الحصار الكامل المفروض على غزة، إلى جانب أوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسري للسكان، يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، فهي أيضًا قاسية بشكل لا يوصف".

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