أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك جهودا مكثفة تبذلها مصر للعمل على احتواء الأزمة في غزة، مشيرًا الى أن الدولة تجري اتصالات سواء على مستوى القمة أو مستوى وزارة الخارجية.

وأضاف بدر الدين خال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك محور هام تعمل عليه الدولة والمتعلق بالمساعدات الإنسانية وإدخال الأغذية والمساعدات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم إدخال 20 شاحنة كدفعة أولى، وتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن هناك دفعة أخرى دخلت بالأمس من معبر رفح.

اتصالات مكثفة تقوم بها مصر وخاصة على مستوى دبلوماسية القمة

وأوضح أنه على المستوى السياسي والدبلوماسي، توجد اتصالات مكثفة تقوم بها مصر وخاصة على مستوى دبلوماسية القمة، وكان من بينها الدعوة الى انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام، والذي شاركت به حوالى أكثر من 30 دولة، بحضور منظمات إقليمية ودولية، والأمين العام للأمم المتحدة.