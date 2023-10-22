الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحذيرات أمريكية من الغزو البرى لقطاع غزة: هذه تداعياتها على واشنطن

حذّر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان أحد أكبر المؤيدين والداعمين لإسرائيل، من السماح لدولة الاحتلال بالغزو البري لقطاع غزة، مطالبًا الولايات المتحدة “بفعل كل ما في وسعها” للضغط على تل أبيب لمنعها من عملية الاجتياح، مشددًا على أن التصعيد غير المحسوب من شأنه أن يشعل المنطقة بأكملها ويهدد المصالح الأمريكية.

txt

إنهاء مبدأ الدولتين.. "يديعوت أحرنوت" تكشف أهداف الغزو البرى الإسرائيلى لقطاع غزة

وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اعتبر فريدمان أنه إذا كانت إسرائيل تريد إعادة احتلال غزة وتدمير حركة حماس فإن سبيلها الوحيد لذلك هو الالتزام بحل الدولتين والسعي لتوحيد الضفة الغربية وغزة معًا، قائلًا إن الفلسطينيين على استعداد لذلك.

فشل بايدن في إقناع إسرائيل بالتراجع عن الغزو

ونقل فريدمان عن مسئولين أمريكيين بارزين اعترافهم بفشل الرئيس جو بايدن في إقناع إسرائيل بالتراجع عن غزو غزة، حيث طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفكير في جميع الآثار المترتبة على الغزو والتي اعتبرها بايدن لن تلقى بظلالها على إسرائيل فحسب، بل ستمتد حتى تصل إلى الولايات المتحدة نفسها.

أشار فريدمان إلى تحذيرات بايدن للجانب الإسرائيلي من السير على نفس خطى واشنطن، بالاندفاع للانتقام من تنظيم القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر، ما جعلها تسير في طريق مسدود وأزقة مظلمة في العراق وأفغانستان.

الغزو البري يقضي على تحالفات الولايات المتحدة بالمنطقة

ولم يعارض فريدمان ما سمّاها عمليات الانتقام من حماس، لكنه يشترط فقط أن تتم بالطريقة الصحيحة، أي ربطها بالتزام بحل الدولتين، وإنهاء المستوطنات الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية، معتبرًا أنه في حال عدم تنفيذ الأمر على هذا النحو ستقع إسرائيل في خطأ فادح.

txt

إسرائيل ستتحمل المسؤولية.. تقرير بريطاني يشكك في احتمالات الغزو البري لغزة

كما قال فريدمان إن عملية الانتقام بشكل غير مدروس، ربما تؤدي إلى إنهيار هيكل التحالفات التي تبنيها الولايات المتحدة في المنطقة منذ حرب اكتوبر 1973، وسيشتعل الشرق الأوسط بأكمله ضد عملية الغزو البري.

توماس فريدمان غزة الاجتياح البري الغزو البري إسرائيل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

3 ذئاب بشرية.. القصاص من المتهمين باغتصاب وقتل "فتاة فرشوط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات