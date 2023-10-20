إسرائيل ستتحمل المسؤولية.. تقرير بريطاني يشكك في احتمالات الغزو البري لغزة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الأمل يتراجع في احتمالية وقف التصعيد الحالي في غزة بينما تتعهد اسرائيل بغزو بري لغزة وسط تشكيك كبير في احتمالية فشل الغزو البري.

احتمالات الغزو البري لغزة

وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الأمريكيين يحذرون من أن الهجوم البري قد يؤدي إلى حرب على جبهتين، حيث وعد رئيس الوزراء الإسرايلي، نتنياهو ووزير دفاعه، القوات الإسرائيلية بالنصر.

ولدى مغادرته إسرائيل بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا يوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يناقشان بدائل للغزو الكامل لغزة المتوقع على نطاق واسع منذ هجوم المقاومة في 7 أكتوبر.

وقالت الجارديان: "لكن منذ رحيل الرئيس بايدن، يبدو أن تصميم الجيش الإسرائيلي قد زاد لشن غزو ساحق يهدف إلى تدمير حماس برمتها، وقام كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بجولة في القوات على حدود غزة يوم الخميس، ووعداهم بالنصر".

وفي رحلة العودة إلى واشنطن بعد يوم من المحادثات في إسرائيل، سُئل بايدن عن احتمال شن هجوم بري واسع النطاق من قبل القوة الإسرائيلية التي يبلغ قوامها 300 ألف جندي والمنتشرة على طول الحدود، وأجاب الرئيس: "جيشنا يتحدث مع جيشه حول البدائل"، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل.

تشكيك في نجاح الغزو البري

ونقلت الجارديان القول عن قال قائد أميركي كبير سابق في الشرق الأوسط: "أظن أن التحديات التي لا تقتصر على عملية حضرية كبرى لتدمير المقاومة في فلسطين ولكن هناك العديد من التحديات من بينها الافتقار إلى خطة تسهل الحياة وتحافظ عليها وعدم وجود خطة لمرحلة ما بعد الحرب".

كما حذر المسؤولون الأمريكيون من أن الهجوم البري الشامل يمكن أن يؤدي إلى عمليات انتقامية من حزب الله من الشمال وخطر نشوب حرب على جبهتين - حيث أن هناك بالفعل تبادلات شبه يومية لإطلاق النار عبر الحدود اللبنانية.

ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية ستتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، ولن يكون هناك ضمان بأنها ستنجح في تدمير المقاومة، ويمكنها بدلاً من ذلك إنشاء جيل جديد من المجندين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.