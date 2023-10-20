الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل ستتحمل المسؤولية.. تقرير بريطاني يشكك في احتمالات الغزو البري لغزة

الاحتلال
الاحتلال

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الأمل يتراجع في احتمالية وقف التصعيد الحالي في غزة بينما تتعهد اسرائيل بغزو بري لغزة وسط تشكيك كبير في احتمالية فشل الغزو البري.

احتمالات الغزو البري لغزة 

وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الأمريكيين يحذرون من أن الهجوم البري قد يؤدي إلى حرب على جبهتين، حيث وعد رئيس الوزراء الإسرايلي، نتنياهو ووزير دفاعه، القوات الإسرائيلية بالنصر.

ولدى مغادرته إسرائيل بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا يوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يناقشان بدائل للغزو الكامل لغزة المتوقع على نطاق واسع منذ هجوم  المقاومة في 7 أكتوبر.

وقالت الجارديان: "لكن منذ رحيل الرئيس بايدن، يبدو أن تصميم الجيش الإسرائيلي قد زاد لشن غزو ساحق يهدف إلى تدمير حماس برمتها، وقام كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بجولة في القوات على حدود غزة يوم الخميس، ووعداهم بالنصر".

وفي رحلة العودة إلى واشنطن بعد يوم من المحادثات في إسرائيل، سُئل بايدن عن احتمال شن هجوم بري واسع النطاق من قبل القوة الإسرائيلية التي يبلغ قوامها 300 ألف جندي والمنتشرة على طول الحدود، وأجاب الرئيس: "جيشنا يتحدث مع جيشه حول البدائل"، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل.

txt

"الشامى": خطة إسرئيل لتهجير سكان غزة لسيناء يشكل كابوسا لمصر والوطن العربى

تشكيك في نجاح الغزو البري 

ونقلت الجارديان القول عن قال قائد أميركي كبير سابق في الشرق الأوسط: "أظن أن التحديات التي لا تقتصر على عملية حضرية كبرى لتدمير المقاومة في فلسطين ولكن هناك العديد من التحديات من بينها  الافتقار إلى خطة تسهل الحياة وتحافظ عليها وعدم وجود  خطة لمرحلة ما بعد الحرب". 

كما حذر المسؤولون الأمريكيون من أن الهجوم البري الشامل يمكن أن يؤدي إلى عمليات انتقامية من حزب الله من الشمال وخطر نشوب حرب على جبهتين - حيث أن هناك بالفعل تبادلات شبه يومية لإطلاق النار عبر الحدود اللبنانية. 

ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية ستتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، ولن يكون هناك ضمان بأنها ستنجح في تدمير  المقاومة، ويمكنها بدلاً من ذلك إنشاء جيل جديد من المجندين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.

غزة الجارديان إسرائيل فشل الغزو البري الغزو البري لغزة القوات الإسرائيلية

مواد متعلقة

"BBC": المساعدات تنتظر أمام معبر رفح لدخول غزة

سفيرة واشنطن الجديدة للقاهرة تتعهد بالمساعدة فى تقديم المساعدات لغزة

جهود إحياء السلام وإعادة الهدوء.. إشادات دولية بدور مصر فى القضية الفلسطينية

"CNN" تبرز فيديو محمد صلاح ودعوته لإدخال المساعدات إلى غزة

آخر أخبار أحداث فلسطين الآن.. غزة تنتظر المساعدات بعد اتصال السيسي وبايدن

رويترز: جيش الاحتلال سيشن عملية "شرسة بشكل غير مسبوق" ضد غزة

وزير الخارجية البريطانى يُشيد بمبادرة القاهرة للسلام

مواقف مصر والرئيس السيسى منذ بدء "طوفان الأقصى"

الأكثر قراءة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عمر هريدى يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

طفل فلسطيني يُبكى العالم.. مصور الفيديو يكشف كواليس الواقعة ويُفاجئ الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى