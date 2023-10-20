الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إنهاء مبدأ الدولتين.. "يديعوت أحرنوت" تكشف أهداف الغزو البرى الإسرائيلى لقطاع غزة

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية تقريرًا يكشف تفاصيل خطة الغزو/ الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

أهداف لعملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة 

ونشرت الصحيفة ما أسمته "الخطوط العريضة" للغزو البري الذي يقوم على 5 فرضيات أساسية تهدف في النهاية إلى القضاء الكامل على المقاومة الفلسطينية وشل الحركة في قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

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وتقوم الفرضية الأولى في الخطة على استعادة شعور الإسرائيليين بالأمن والثقة في القيادة السياسية والردع الاستراتيجي والأمن المادي الملموس في الجنوب، وهذا سيتحقق بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، لا سيما وأن حكومة الاحتلال تقول إن المقاومة  تشكل تهديدًا مباشرًا على الإسرائيليين على بعد مئات الأمتار من شمال النقب وعلى بعد 70 كيلومترًا من تل أبيب.

أما الفرضية الثانية فتتعلق بأن الاحتلال يريد تحقيق حياة أكثر صعوبة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

والفرضية الثالثة تعتمد على ضرورة إزالة نظام حماس وتدمير قدراته وبنيته التحتية العسكرية والتأكد من أن حماس والمنظمات الأخرى لا تستطيع إعادة تأهيل قدراتها العسكرية والحكومية.

والفرضية الرابعة تقوم على  وجود احتمال معقول بأن ينضم حزب الله وربما إيران وعناصر أخرى إلى الحرب، ليفتحوا جبهة أخرى ضد إسرائيل في الشمال وربما أيضًا في الشمال الشرقي. 

أما الفرضية الخامسة تقوم على  الادعاء بعدم وجود تسوية قابلة للتطبيق مستقرة طويلة الأجل للصراع النشط على حدود غزة، أو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام.

ويصف التقرير فكرة "دولتين لشعبين" بأنها، في ظل الظروف الحالية في الشرق الأوسط، مجرد شعار أكثر من كونها خطة سياسية يمكن تنفيذها.

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الأونروا: الوضع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية

وقال  المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) "فيليب لازاريني" إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

واوضح المسئول الأممي في تصريحات لـ"بي بي سي" أن العنف قد يمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وحذر من الوضع المزري للمدنيين داخل غزة، داعيًا مرة أخرى إلى فتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال لازاريني إنه يخشى أن "يفقد العالم الآن إنسانيته".

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