الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور رائد عبدالناصر، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة تم تشكيل غرفة عمليات بقيادة المدير التنفيذي الدكتور رامي الناظر، مشيرًا إلى أنه بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول، فقد تم استقبال عدد كبير من الطائرات داخل المطار.

طائرة مساعدات من الكويت لغزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الإثنين: "يتم الآن تفريغ شحنات من طائرة لدولة الكويت الشقيقة، وهناك طائرة أخرى هبطت منذ دقائق"، موضحًا أن الطائرات أتت مع وفد رسمي من دولة الكويت، واستقبله محافظ سيناء.

وأكد أن جميع الدول ترسل المساعدات إلى غزة، ومصر تفتح خطوطها لاستقبال هذه المساعدات وإدخالها من معبر رفح، مضيفًا: "حتى الآن دخلت 55 شاحنة إلى قطاع غزة، ونتوقع دخول شاحنات أخرى اليوم أيضًا".

شمال سيناء الكويت غزة مساعدات طائرات

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