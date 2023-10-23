الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية عيشها بفرحة
حكاية عيشها بفرحة

انطلقت مساء أمس الأحد، أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة" بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، وهي الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للسيناريست عمرو محمود ياسين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى منه، عبر شاشات التلفزيون ومنصة واتش ات الرقمية.

حكاية عيشها بفرحة

وبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة من حكاية "عيشها بفرحة"، للنجمة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، ويرصد "الدستور" مواعيد عرض الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب في سياق السطور التالية.

تعرض حلقات مسلسل "عيشها بفرحة"، على قناة ON ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

قبل عرضها.. مواعيد حكاية عيشها بفرحة لـ "هبة مجدي وهاني الدقاق"

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة على قناة ON دراما

كما تعرض الحلقة على قناة ON دراما فى تمام الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء،  إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

يُجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث حكاية "عيشها بفرحة" فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة انسانية، ويقوم ببطولة الحكاية كلا من الفنانين هبة مجدي، وهاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، وياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.

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