قبل عرضها.. مواعيد حكاية عيشها بفرحة لـ "هبة مجدي وهاني الدقاق"

روجت منصة Watch it الرقمية لحكاية عيشها بفرحة بطولة هبة مجدي وهاني عادل والمقرر عرضها غدًا الأحد عبر شاشة قنوات ON، ونشرت منصة Watch it البوستر الدعائي والرسمي لحكاية “عيشها بفرحة” والتي تعد الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.

حكاية عيشها بفرحة

ويتصدر مسلسل "55 مشكلة حب"، محركات البحث الإلكتروني عبر موقع "جوجل"، وذلك بسبب الحكايات الواقعية التي لامست المشاهدين، وجسدت عدد من القصص، والتي عالجها دارميًا المؤلف عمرو محمود ياسين، بعدما نظر إلى كتاب "55 مشكلة حب"، ووجد أن ما به عبارة عن رسائل من الجمهور يعرضون مشاكلهم، ويرد عليهم الراحل الدكتور مصطفي محمود.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة"، في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة

سيتم عرض الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة غدًا الأحد، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي. ستتم أيضًا عرضها على قناة (ON drama) في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

وتجدر الإشارة إلى أن حكاية "عيشها بفرحة" هي من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.

مسلسل 55 مشكلة حب

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.