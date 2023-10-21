ثالث حكايات "55 مشكلة حب".. من هم أبطال حكاية "عيشها بفرحة"؟

ينتظر الجمهور عرض الحكاية الثالثة من مسلسل “55 مشكلة حب"، بعنوان "عيشها بفرحة".

"الدستور" يرصد في السطور التالية قائمة بأسماء أبطال حكاية "عيشها بفرحة".

هاني عادل وهبة مجدي

يُشارك في بطولة الحكاية كل من الفنان هاني عادل، والفنانة هبة مجدي، بطولة "براد شاي"، مع الفنانة هبة مجدي، وهي من حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ليكون حكاية "عيشها بفرحة"، هي التعاون الثاني الذي سيجمع بينهما.

حسن أبو الروس

كان أحدث ظهور للفنان حسن أبو الرووس هو من خلال دوره في مسلسل "ريفو"، بجزئيه، والذي حقق نجاح كبير خلال عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.

رانيا منصور

كان أحدث مشاكرة في الأعمال الدرامية للفنانة رانيا منصور، هو مشاركتها في مسلسل "انا شهيرة.. انا الخائن"، وكان عرضه عام 2017.

نور إيهاب

ظهرت الفنانة نور إيهاب في أحدث عمل درامي عام 2021، وهو في مسلسل "ورا كل باب حكاية"، لتعود إلى الشاشة من جديد من خلال حكاية "عيشها بفرحة".

محمود ياسين جونيور

ترك الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، بصمة في عالم الدراما، وذلك من خلال مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101"، ومسلسله مع الفنان أحمد العوضي، والنجمة ياسمين عبد العزيز "ضرب نار"، ليعود من جديد لعالم الدراما من خلال دوره في الحكاية الثالثة "عيشها بفرحة".

مسلسل 55 مشكلة حب

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.