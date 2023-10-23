الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالموسكى

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بمحل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

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وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم يعمل بمحل أجهزة كهربائية ويتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محل أجهزة كهربائية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الشخصي.

حبس عامل النقد الأجنبي الموسكي السوق المصرفي محل أجهزة كهربائية

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