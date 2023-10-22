الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين بقتل بائع بسبب خلافات حول أولوية البيع بالقاهرة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 5 متهمين بقتل بائع، بسبب خلافات حول أولوية البيع بمنطقة الحدائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بوفاة نجل شقيقــه (بائع - مقيم بذات العنوان) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبسؤال المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس 5 متهمين قتل بائع خلافات

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