تجديد حبس متهم بسرقة السيارات في التجمع الأول

جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بسرقة السيارات بالتجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة سيارة وباعها لسيدة بعد أنه أوهمه بأنه مالك السيارة، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنها اكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها.

وبالكشف الفني على السيارة حيازتها، تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبالكشف الفني على السيارة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميا تخصص في سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه باستئجارها منهم مقابل ربح شهري، وعقب ذلك يقوم باصطناع أوراق ملكية للسيارات وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط وتحرير إيصالات أمانة على المشترين، وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى، واعترف بارتكاب (4 جرائم سرقة بذات الأسلوب).