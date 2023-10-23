إزالة وإيقاف 54 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص بناء على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن التصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

إزالة 9 حالات بناء مخالف بمغاغة

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نفّذت حملة للإزالات للقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية تحت إشراف حامد فخرى نائب رئيس المركز، حيث تم تنفيذ حملة إزالة في مجلس قروي ميانة تم خلالها رصد وإزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية ملاطية وعلي باشا عبارة عن شدات خشبية وحفر أساسات وتم تنفيذ الإزالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى تواجد رئيس القرية ومسئول الإزالات وفنين التنظيم كما تمكن هانى الخولي نائب رئيس المركز من رصد والتصدى لحالة مخالفة تعد بالبناء عن طريق حفر أساسات؛ تمهيدا للبناء بشارع الجمهورية بدون الحصول على ترخيص، حيث تم وقف التعدى والتحفظ علي بعض مهمات البناء وردم الحفر وذلك في تواجد الدكتور عصام محمود نائب السيد رئيس المركز كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٦ حالة إزالة تعد على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص، حيث قام يسري محمد عبدالمجيد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الاشغالات والإزالات بالمركز بإزالة ٥ حالات تعد على أرض زراعية حالتين بحوض واصف إصلاح زراعي علي مساحة قراطين وحالة بحوض الخزام منطقة القماشين علي مساحة ١٤سهما وحالتين بحوض أمين علي مساحة قيراطين، كما تمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات بالمركز والحسينية من إزالة ٦ حالات تعد على أرض زراعية، وأزال عودة راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم والإشغالات ٥ حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٥ قراريط و٦ أسهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة 20 حالة تعدٍ بمركز مطاي

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتورعبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز قامت برصد وإزالة ٢٠ حالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد، حيث تمت إزالة ١ حاله تعد بالبناء بحي شمال المدينة و٧ حالات تعدٍ بقطاع ابوان وإزالة ٦ حالات بقطاع بردنوها وإزالة ١ حاله تعدٍ بحلوة وإزاله ٥ حالات تعدٍ بقطاع أبوعزيز بمساحة ٢٧٩٠.٥ متر وإجمالي ٢٠ حالة باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس حي شمال ورؤساء القرى ومدير الإزالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية.

إزالة 9 حالات تعدٍ في ملوي

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة برئاسة أحمد محرم رئيس القرية بإزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الأول علوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما نفذ رؤساء الاحياء بمدينة ملوى « حى شرق ـ حى جنوب» متابعة مبدانية لرصد كافة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، حيثُ تم رصد وإزالة ٢ حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، كما تمت إزالة شدة خشبية بحى شرق المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة يوسف عبدالحميد رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية من إزالة ٥ حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة، حيثُ تمت إزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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