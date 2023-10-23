الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة متهمين بسرقة الهواتف بالمرج للجنح

ارشيفية
ارشيفية

أحالت  نيابة المرج اليوم الإثنين عاطلين لمحكمة الجنح لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة المرج.

البداية كانت باستيقاف شخصين لأحدهما معلومات جنائية ويقيمان في القليوبية حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

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وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج الهواتف المحمولة المرج محافظة القليوبية دراجة نارية

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