إحالة متهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة للجنح

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة المتهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، بمنطقة النزهة، لمحكمة الجنح.

البداية عندما قام شخصان، لهما معلومات جنائية، بمنطقة النزهة، بسرقة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.