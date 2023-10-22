الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حارس بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس حارس فيلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا عمله في الجيزة

البداية كانت بورود بلاغ يفيد بسرقة بعض المصوغات والمشغولات محتويات فيلا كائنة بالجيزة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  حارس الفيلا مستخدمًا نسخة من المفاتيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبط المتهم وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقي لدى شقيق زوجته "تم ضبطه" والذي اتفق معه على إخفائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس حارس فيلا سرقة مشغولات ذهبية فيلا الجيزة

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