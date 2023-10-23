أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال وكيفية علاجه

يعتبر ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال من الأمور الشائعة والتي يمكن أن تكون نتيجة للعديد من الأسباب، وفيما يلي يرصد "الدستور" بعض الأسباب المحتملة لظهور الشعر الأبيض لدى الأطفال:

العوامل الوراثية

يمكن أن يكون ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال بسبب العوامل الوراثية، حيث يرتبط ذلك بالجينات التي يرثها الأطفال من والديهم.

نقص فيتامين B12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى ظهور الشعر الأبيض، وقد يكون ذلك بسبب عدم امتصاص الجسم للفيتامين بشكل صحيح.

التعرض للإجهاد

يمكن أن يؤدي التعرض للإجهاد إلى ظهور الشعر الأبيض، وقد يحدث ذلك بسبب تغيرات في مستويات هرمونات الجسم.

الإصابة بمرض معين

يمكن أن يكون ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال بسبب إصابتهم بمرض معين، مثل مرض الصدفية أو اضطرابات المناعة.

استخدام بعض الأدوية

قد يؤدي استخدام بعض الأدوية إلى ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية

قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال.

ويجب على الآباء مراجعة طبيب الأطفال إذا كان شعر طفلهم يتحول إلى لون أبيض، خاصة إذا كان هذا التغير مفاجئًا وغير متوقع. قد يحتاج الطفل إلى فحص طبي لتحديد سبب ظهور الشعر الأبيض والتأكد من عدم وجود أي مشكلات صحية خطيرة.

كيفية علاج ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال

تغذية صحية

يجب تناول الأطفال لنظام غذائي صحي يشمل الأطعمة المغذية والمتوازنة، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 وفيتامين E والبروتينات.

تقليل التعرض للإجهاد

يمكن تقليل التعرض للإجهاد عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المناسبة والاسترخاء والنوم بشكل كافي.

استخدام الأدوية

يمكن استخدام بعض الأدوية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الشعر، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الأدوية.

استخدام صبغات الشعر

يمكن استخدام صبغات الشعر التي تحتوي على المواد الطبيعية لإخفاء الشعر الأبيض، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

استخدام مستحضرات العناية بالشعر

يمكن استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، وخاصة تلك التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات.