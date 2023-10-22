سيدة فلسطينية تستغيث: "قصفوا الأطفال بالصواريخ وهم نائمين"

منذ بداية أحداث العنف في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحديث النساء والأطفال العزل، يتردد في مقاطع الفيديو والأخبار، ليدمي قلوب العالم، ويبرز مدى بشاعة الكارثة التي يتعرضون لها جراء القصف المستمر للأحياء السكنية والكنائس والمستشفيات والمخيمات.

وهم نايمين نزل عليهم الصاروخ

ظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسيدة تصرخ وسط الحطام وتروي تفاصيل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمنزل يسكنه الأطفال قائلة " وهم نايمين نزل عليهم الصاروخ.. أطفال أبرياء، هم وأبوهم وستهم" وتتساءل ماذا فعل هؤلاء ليتم قصفهم.. هل حملوا سلاحًا أو قاوموا.. أطفال أبرياء.. قولوا لنا ما الذنب الذي ارتكبناه.. مرت السنين ونحن نحارب.. والشعوب فقط تشاهدنا.

وكان في الخلفية أصوات مختلطة لصراخ النساء والأطفال، المصابين جراء القصف، وأصوات ذويهم حزنًا عليهم.

التعليقات

وجاءت التعليقات على مقطع الفيديو تؤازر أهالي قطاع غزة، وتخبرهم أن القدس سوف تظل عربي، وأنهم يجب أن يصمدوا حتى يتحقق النصر، كما جاءت بعض التعليقات منددة بأعمال العنف ضد الأطفال الأبرياء في قطاع غزة، حيث أن ما يزيد على نصف الشهداء منذ بداية الأحداث هم أطفال، لا علاقة لهم بالمقاومة.

أحداث العنف في غزة

وتصاعدت أحداث العنف في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، وارتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن 4200 شهيد نصفهم تقريبًا من الأطفال بالإضافة إلى الآلاف من المصابين، نتيجة القصف المستمر للأحياء السكنية والمخيمات والمستشفيات والكنائس، في ظل إدانة عربية واسعة ضد المدنيين، ودعوة دول العالم إلى وقف العنف، وممارسة ضبط النفس والتفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، لإقامة سلام شامل في الشرق الأوسط، مع التنبيه مجددًا والتأكيد على الضرورة الاستراتيجية لإيجاد حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.