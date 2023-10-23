الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سبب تصدر وائل الإبراشي تريند تويتر بعد وفاته بعام

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

توفى وائل الإبراشي في يناير من العام الماضي إثر إصابته بفيرس كورونا إلا أنه تصدر تريند تويتر – إكس-  أمس السبت، بسبب تويته انتشرت من الحساب الخاص به وتفاعل معها مستخدمي تويتر، وتعرض الدستور سبب تصدر وائل الإبراشي تريند تويتر بعد وفاته بعامين. 

سبب تصدر وائل الإبراشي تريند تويتر بعد وفاته بعامين

فوجئ مستخدموا منصة التواصل الاجتماعي إكس – تويتر سابقًا – بنشر الحساب الرسمي للإعلامي وائل الإبراشي تويته مساء أمس الأحد عن حريق لفندق في منطقة الزمالك، رغم توقف الحساب منذ وفاة وائل الإبراشي في 9 يناير 2022 إثر إصابته بفيروس كورونا. 

و توفي وائل الإبراشي عن عمر ناهز 58 عاما متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا. 

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عمله كمقدم برامج في عدة برامج تليفزيونية منها برنامج «كل يوم» خلفًا لعمرو أديب على قناة أون، وبرنامج «العاشرة مساءً» بديلًا لمنى الشاذلي على قناة دريم؛ وبرنامج «الحقيقة» على شاشة قناة دريم2، وبرنامج التاسعة عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية،وكان قبلها صحفيًا في عدة جرائد منها جريدة روز اليوسف، وصوت الأمة. 

وعانى وائل الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بكورونا والتي ظل يحاربها منذ  ديسمبر 2022 حتى وفاته في يناير من الجاري الذي تلاه.

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تويته من وائل الإبراشي بعد رحيله  

ونشر حساب وائل الإبراشي الرسمي على إكس تويته عن حريق في فندق بالزمالك قائلًا « نشب منذ قليل حريق بأحد الفنادق المهجورة بمنطقة الزمالك، والذى يبلغ طوله أكثر من 50 طابقا ».

وتفاعل مستخدمي إكس مع تويته وائل الإبراشي حيث استغرب البعض من نشر التويته في  حين أوضح البعض الآخر أن الحساب الرسمي لوائل الإبراشي يديره آخرون وينشرون تويتات من فترة لاخرى. 

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