صلاح عبدالله: اكتشفت أن هناك لجان فنية وكروية على "تويتر"

قال الفنان صلاح عبدالله، إن مواقع التواصل أحيانا يكون فيها أشياء تغضب ولكنه تعرفت على شباب مبدعين مؤكدًا مصر ولادة وفيها إبداعات.

وأضاف صلاح عبدالله، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه في البداية لم يكن بارعًا في السوشيال ميديا ولكن بعدها اكشتف أن هناك لجان ليست سياسية فقط ولكن يوجد لجان فنية وكروية والأخيرة تسعى للتفرقة بين الجماهير.

وتابع، أنه عندما يكتب تغريدة ويجد أحدهم ينتقده يدخل على صفحته ويجد بعدها نفس التعليقات ونفس الطريقة وكأنهم ينادون لبعضهم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك يوجد شباب موهوبين وشعراء وأدباء ومن يكتبون قصص قصيرة.

القائمين على الإنتاج الفني يحتضنون نجوم السوشيال ميديا

وأشار إلى أن القائمين على الإنتاج الفني أصبحوا يحتضنون مواهب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويقدموهم في أعمالًا فنية والشاطر من يثبت نفسه.

وأكد أن حبه للتمثيل كان البداية أما كتابته للشعر فكانت لرغبته في إسعاد أصدقائه في أفراحهم، وكان يقوم بتحويل الفيلم الساعتين لاسكتش قصير، وكان وقتها صغيرًا في السن.