"مصر ترفض تصفية القضية".. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد تصريحات الرئيس السيسى

أطلق المغردون عبر منصة "X" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" هاشتاج "مصر ترفض تصفية القضية"، دعمًا لدور مصر البارز في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية كافة، تزامنًا مع ما يتعرّضون إليه من دمار في الوقت الراهن نتيجة اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مُطالبًا بتدخل الأطراف لتهدئة الأوضاع في غزة ورفض التهجير لشعبها بالقوة من قبل الكيان الصهيوني.

وتصدر هاشتاج #مصر_ترفض_تصفية_القضية، في الوقت الحالي قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس".

وتنوّعت تعليقات المتابعين عبر حساباتهم الشخصية على تويتر. إذ قال أحدهم: "عبدالباري عطوان يقول إن خطة أمريكا وإسرائيل هي تهجير الفلسطينيين إلى مدينة خيام في شمال سيناء (مستوطنة ياميت) بتمويل قطر ودول الخليج ولكن القيادة المصرية رفضت رفضا قاطعا، وده سبب بث لقاء الرئيس السيسي وبلينكن”.

وعلّق آخر في منشور عبر حسابه الشخصي على "إكس" قائلًا: «وحوش مصر وتحويشة العمر للمصريين منتشرين لحماية حدودها».

وأضاف آخر: «مصر تفعل المستحيل من أجل القضية الفلسطينية والعرب.. مصر هي صاحبة التضحية وصاحبة مسافة السكة، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وانصر جيشها اللهم أهلك من أراد السوء لمصر وأهلها. اللهم آمين يارب العالمين».

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، نفذت صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

وتواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها للأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وعلى الجانب الإنساني، تستمر مصر في تقديم مساعدات مصرية، منها قافلة تضم 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، وأكثر من 50 ألف قطعة ملابس وحوالى 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية.