الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تحذر إسرائيل من اجتياح غزة بريًا

غزة
غزة

حذرت روسيا إسرائيل من شن هجوم بري لاستهداف حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الثلاثاء، إن هناك تهديدا بتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط"، مما يخلف تداعيات مروعة على المنطقة بأكملها وربما يؤدي لاندلاع كارثة إنسانية أكبر.

وكان بيسكوف يتحدث في بكين، حيث يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الصين لمدة يومين.

ويقول الكرملين إن بوتين يعتزم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش منتدى الحزام والطريق.

بوتين يتحدث هاتفيًا مع عدد من قادة الشرق الأوسط

وتحدث بوتين هاتفيا مع عدد من قادة الشرق الأوسط أمس الإثنين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ودعا بوتين لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وأكد بيسكوف مجددًا أنه من المتوقع أن يزور عباس موسكو، ولكنه لم يحدد موعدا. وشدد بيسكوف على أن روسيا تدافع عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع تأييد وجود ضمانات أمنية لإسرائيل. 

وقال بيسكوف إنه يجب أن يعيش شعب إسرائيل في سلام، ولكنه أشار إلى أن المهمة الأهم الآن هي إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

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