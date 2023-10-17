الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الدولى: المولدات الكهربائية فى مستشفيات غزة تكفى 24 ساعة فقط

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط، ما يعرض حياة المرضى للخطر، منوهة بأنه تم استشهاد 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأضافت الصايغ، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الهلال الأحمر يكثف اتصالاته مع سفارات دول العالم لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري أبدى استعداداته لإيصال المساعدات إلى القطاع.

 

جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير

ونوهت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، بأن انقطاع المياه عن قطاع غزة يعرض السكان للمياه الملوثة والإصابة بالتسمم، مشيرة إلى أن جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الدولي المولدات الكهربائية مستشفيات غزة غزة 24 ساعة فقط تكفى مي الصايغ مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي

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