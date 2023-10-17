الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يرتكب جرائم حرب تحت مرأى ومسمع من العالم

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تحت مرأى ومسمع من العالم.

وأضاف خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": “نحن أمام مؤامرة تستهدف وجود الشعب الفلسطيني”.

من جانبه، أكد ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، أنه لا يوجد أي مصدر للطاقة الكهربائية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تعطل بعض مولدات الطاقة الكهربائية بالمستشفيات في غزة يرجع لعدم السماح بإدخال الوقود اللازم.

 المستشفيات الرئيسية في غزة

وأوضح رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، في خبر عاجل للقاهرة الإخبارية، أن المستشفيات الرئيسية في غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات نتيجة نقص إمدادات الكهرباء.

في سايق متصل، صرح برنامج الأغذية العالمي، بأن إمداداته الغذائية في قطاع غزة في انخفاض شديد، كما يخزنون المواد الغذائية في العريش المصرية لاستخدامها عند فتح معبر رفح، وذلك حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

غزة قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية معبر رفح

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